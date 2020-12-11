События

21:05 11.12.2020

Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

2 мин читать
Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

Выводы Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия, ВК) по запросу президента Украины Владимира Зеленского касательно Конституционного суда абсолютно практические и их можно имплементировать буквально по пунктам, отмечает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Советник руководителя Офиса президента Подоляк также добавил, что Венецианская комиссия поддержала позицию президента Зеленского о том, что Конституционный суд должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента.

Также соответствующим выводом поддержана позиция Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

"Поддержана оценка, данная президентом и многими представителями команды власти, о том, что деятельность Конституционного суда должна быть реформирована. Венецианская комиссия очень чётко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Всё это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро", - отметил Подоляк.

Теги: #венецианская_комиссия #офис_президента #украина #кс
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:09 11.12.2020
Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

Венецианская комиссия подтвердила ряд уже озвученных положений, в том числе, что резонансное решение КС не имеет достаточной аргументации – Стефанишина

20:13 11.12.2020
В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

17:57 11.12.2020
Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

17:33 11.12.2020
Венецианская комиссия не поддержала отмену решения КС Украины и его роспуск

Венецианская комиссия не поддержала отмену решения КС Украины и его роспуск

16:59 11.12.2020
Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

16:24 11.12.2020
Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

15:21 11.12.2020
Украина впервые за 70 лет членства возглавила Дунайскую комиссию

Украина впервые за 70 лет членства возглавила Дунайскую комиссию

14:58 11.12.2020
Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

13:11 11.12.2020
Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

12:35 11.12.2020
Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

Состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе - горсовет

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

В плену на временно оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - Денисова

Суд в Австрии отменил запрет на ношение головного убора для девочек в начальной школе

Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба

Бахматюк вновь приглашает НАБУ его допросить в Австрии

Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен

В Одессе задержали вооруженного криминального "авторитета" – полиция

Вакцина производства Pfizer и Biontech может быть сертифицирована в ЕС еще до 29 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА