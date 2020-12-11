Выводы Венецианской комиссии в отношении КС абсолютно практические, их можно имплементировать буквально по пунктам - советник руководителя Офиса президента

Выводы Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия, ВК) по запросу президента Украины Владимира Зеленского касательно Конституционного суда абсолютно практические и их можно имплементировать буквально по пунктам, отмечает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Советник руководителя Офиса президента Подоляк также добавил, что Венецианская комиссия поддержала позицию президента Зеленского о том, что Конституционный суд должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента.

Также соответствующим выводом поддержана позиция Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

"Поддержана оценка, данная президентом и многими представителями команды власти, о том, что деятельность Конституционного суда должна быть реформирована. Венецианская комиссия очень чётко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Всё это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро", - отметил Подоляк.