Суд в Австрии отменил запрет на ношение головного убора для девочек в начальной школе

Конституционный суд Австрии в пятницу отменил принятый в 2019 году закон, который запрещал ношение головного платка для девочек в начальных школах, назвав такую меру неконституционной и дискриминационной, сообщает в пятницу газета "Кронен Цайтунг".

Суд пояснил, что такой закон "противоречит принципу равенства в отношении свободы религии, убеждений и совести".

Законодательный орган постановил, что в запрете речь шла исключительно о религиозных исламских головных уборах, что стоит расценивать как дискриминацию.

Согласно принятому запрету, девочки младше 10 лет не могли носить головной платок на территории учебного заведения. Закон был принят в мае 2019 года при коалиционном правительстве, состоящего из Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

В 2017 году в Австрии был принят запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, которая полностью закрывает лицо.