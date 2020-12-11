Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.

Ранее на этой неделе закон также поддержала Палата представителей США, и таким образом, в пятницу после голосования Сената законопроект получил одобрение всего Конгресса США.

Теперь проект поступает на подписание к президенту США Дональду Трампу, который ранее грозил применить против него право вето, а также призывал республиканцев голосовать против него.

В случае применения президентом права вето законопроект должен быть возвращен в Конгресс для доработки. Однако Конгресс США может преодолеть действие вето двумя третями голосов, поданных в каждой из обеих палат Конгресса, и тогда законопроект обретает силу закона и без подписи президента. В противном случае проект не сможет стать законом.

Между тем, отмечают СМИ, за оборонный бюджет на 2021 финансовый год и в Сенате, и в Палате представителей ранее проголосовало подавляющее большинство конгрессменов, значительно превосходящее две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето.

Ранее Сенат и Палата представителей США согласовали свои версии законопроекта об оборонном бюджете. Каждая из палат Конгресса одобрила свою версию законопроекта летом этого года. Нынешний законопроект предусматривает сумму $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом за сделку с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot. В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Между тем Трамп борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

"Если очень опасный и несправедливый раздел 230 не будет полностью убран из законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, я буду вынужден безоговорочно наложить вето на законопроект, когда он будет отправлен на очень красивый президентский стол", - отмечал Трамп.

Раздел 230 закона 1996 года о приличии в области коммуникации наделяет интернет-платформы широкими полномочиями в плане управления своими сайтами и защищает их от юридической ответственности за действия пользователей за исключением относительно узкого перечня случаев.

Представители технологической отрасли сопротивляются попыткам изменить или признать недействительным раздел 230, утверждая, что он позволяет им осуществлять свою деятельность, не боясь огромного количества судебных исков.

Газета The Hill ранее отмечала, что за время работы Трампа на посту президента США ежегодный оборонный бюджет Соединенных Штатов вырос примерно на $140 млрд, это порядка 23% по сравнению с суммами, которые выделялись до его президентского срока.