События

20:23 11.12.2020

SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

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SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

Запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в пятницу для вывода на геостационарную орбиту американского спутника радиовещания Sirius SXM-7, отменен за 30 секунд до старта, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Причины отмены запуска не уточняются. По прогнозу ВВС США, погодные условия на 90% благоприятствовали его осуществлению.

Запуск планировалось совершить в 12:55 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает семи тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет. Он дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. На данный момент она состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите высотой около 35,8 тыс. км.

Теги: #сша #отмена #спутник
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