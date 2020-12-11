В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

В Конституционном суде Украины заявили, что изучают выводы Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссии, ВК) касательно конституционного кризиса для учета при дальнейшей наработке решений.

"Конституционный суд Украины констатирует, что согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

При этом в КС подчеркнули, что в процессе подготовки выводов Венецианская комиссия не пришла к выводу о необходимости изменения состава судей Конституционного суда Украины, а отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционный роль КС и должны выполнять его решения.

"Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, относительно аргументации в мотивировочной части, порядка решения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшем выработке решений", - говорится в сообщении.

Также в КС отметили, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской Комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы.

Как сообщалось, 9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.