Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба
Европейское медицинское агентство (EMA) в настоящее время рассматривает заявки на допуск на рынок вакцин от коронавируса COVID-19 от двух производителей - Pfizer/BioNTech и Moderna Biotech Spain, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель пресс-службы EMA Виолета Пашова.
"EMA получила две заявки на условный допуск на рынок для вакцины от COVID-19 разработанной BioNTech и Pfizer и Moderna Biotech Spain, S.L", - сказала Пашова.
Проверка вакцины от BioNTech и Pfizer началась 6 октября, проверка вакцины от Moderna Biotech Spain - 16 ноября.
Помимо этого, в настоящее время в агентстве ведутся предварительные проверки вакцин двух других производителей - компании Janssen-Cilag International N.V. и компании AstraZeneca в сотрудничестве с университетом Оксфорда.