Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба

Европейское медицинское агентство (EMA) в настоящее время рассматривает заявки на допуск на рынок вакцин от коронавируса COVID-19 от двух производителей - Pfizer/BioNTech и Moderna Biotech Spain, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель пресс-службы EMA Виолета Пашова.

"EMA получила две заявки на условный допуск на рынок для вакцины от COVID-19 разработанной BioNTech и Pfizer и Moderna Biotech Spain, S.L", - сказала Пашова.

Проверка вакцины от BioNTech и Pfizer началась 6 октября, проверка вакцины от Moderna Biotech Spain - 16 ноября.

Помимо этого, в настоящее время в агентстве ведутся предварительные проверки вакцин двух других производителей - компании Janssen-Cilag International N.V. и компании AstraZeneca в сотрудничестве с университетом Оксфорда.