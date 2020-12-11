События

19:31 11.12.2020

Бахматюк вновь приглашает НАБУ его допросить в Австрии

2 мин читать
Бахматюк вновь приглашает НАБУ его допросить в Австрии

Бизнесмен Олег Бахматюк считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину по делу ВиЭйБи Банка, объясняет их желанием НАБУ скрыть развал этого дела и в очередной раз предлагает детективам бюро допросить его в Австрии.

"Единственной целью всего этого экстрадиционного хайпа является поиск "врагов народа", вся эта имитация бурной деятельности – чтобы скрыть то, что дело по существу разваливается… Я все жду официального визита детективов НАБУ, готов и хочу ответить на любые их вопросы", – говорится в его заявлении на сайте агрохолдинга "Укрлендфарминг", владельцем которого он является.

Бахматюк отметил, что прокуратура и Интерпол не могут удовлетворить запрос НАБУ на его экстрадицию, так как он не находится в международном розыске и не прячется от следствия, официально сообщил НАБУ и другим следственным органам свое фактическое местонахождение, а правоохранительные органы Австрии эту информацию официально подтвердили.

В то же время бизнесмен считает, что НАБУ сознательно год и два месяца избегает его допроса, так как по его итогам дело придется закрыть.

"НАБУ не интересует и поиск истины в этом деле, иначе меня бы хоть раз допросили. Проще всего списать на экстрадицию, которая не удалась. Я заявляю еще раз: ожидаю визита детективов НАБУ в официально известное им место моего пребывания, где в рамках международного сотрудничества в соответствии с установленными законодательством процедурами я готов ответить на вопросы НАБУ ко мне", – подчеркнул Бахматюк.

По его словам, НБУ подтвердил, Фонд гарантирования проверил, а экспертизы доказали, что вся сумма рефинансирования 1,2 млрд грн была под контролем НБУ выдана 80 тысячам вкладчиков банка.

Бизнесмен также указал, что за время расследования дела НАБУ лишь раз в прошлом году допросил менеджеров банка и бывшего первого замглавы НБУ Александра Писарука.

Как сообщалось, НАБУ подозревает экс-бенефициарного собственника ВиЭйБи Банка Бахматюка якобы в сговоре с Писаруком для выведения в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявляло в розыск по делу ВиЭйБи Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Однако затем Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях. Всем остальным подозреваемым по этому делу избрана мера пресечения в виде залога.

Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы дела по экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков. В свою очередь НАБУ назвало такие действия Офиса генпрокурора попыткой саботажа дела.

Теги: #набу #бахматюк #виэйби_банк
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 10.12.2020
В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

15:01 10.12.2020
Два лица уведомлены о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра - НАБУ

Два лица уведомлены о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра - НАБУ

23:27 09.12.2020
Дело "Роттерам+" остановлено, материалы изучаются – руководители антикоррупционных органов

Дело "Роттерам+" остановлено, материалы изучаются – руководители антикоррупционных органов

18:33 07.12.2020
Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

18:52 03.12.2020
После устранения НАБУ нарушений в материалах экстрадиционного запроса владельца ВиЭйБи Банка Офис генпрокурора готов направить его зарубежным коллегам

После устранения НАБУ нарушений в материалах экстрадиционного запроса владельца ВиЭйБи Банка Офис генпрокурора готов направить его зарубежным коллегам

18:31 03.12.2020
В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

21:27 02.12.2020
Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

19:08 02.12.2020
Микитась возместил 50 млн грн по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Микитась возместил 50 млн грн по делу о завладении имуществом Нацгвардии

17:49 02.12.2020
В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора

20:02 01.12.2020
НАБУ завершило расследование попытки подкупа руководства Бюро и САП

НАБУ завершило расследование попытки подкупа руководства Бюро и САП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

Состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе - горсовет

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС заявили, что изучают замечания Венецианской комиссии для учета при дальнейшей наработке решений

Европейский регулятор рассматривает две заявки на допуск для вакцины против COVID-19 - пресс-служба

Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен

В Одессе задержали вооруженного криминального "авторитета" – полиция

Вакцина производства Pfizer и Biontech может быть сертифицирована в ЕС еще до 29 декабря

Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

Финляндия проинформировала МАГАТЭ об отсутствии опасности из-за инцидента на АЭС "Олкилуото"

МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА