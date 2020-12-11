Бахматюк вновь приглашает НАБУ его допросить в Австрии

Бизнесмен Олег Бахматюк считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину по делу ВиЭйБи Банка, объясняет их желанием НАБУ скрыть развал этого дела и в очередной раз предлагает детективам бюро допросить его в Австрии.

"Единственной целью всего этого экстрадиционного хайпа является поиск "врагов народа", вся эта имитация бурной деятельности – чтобы скрыть то, что дело по существу разваливается… Я все жду официального визита детективов НАБУ, готов и хочу ответить на любые их вопросы", – говорится в его заявлении на сайте агрохолдинга "Укрлендфарминг", владельцем которого он является.

Бахматюк отметил, что прокуратура и Интерпол не могут удовлетворить запрос НАБУ на его экстрадицию, так как он не находится в международном розыске и не прячется от следствия, официально сообщил НАБУ и другим следственным органам свое фактическое местонахождение, а правоохранительные органы Австрии эту информацию официально подтвердили.

В то же время бизнесмен считает, что НАБУ сознательно год и два месяца избегает его допроса, так как по его итогам дело придется закрыть.

"НАБУ не интересует и поиск истины в этом деле, иначе меня бы хоть раз допросили. Проще всего списать на экстрадицию, которая не удалась. Я заявляю еще раз: ожидаю визита детективов НАБУ в официально известное им место моего пребывания, где в рамках международного сотрудничества в соответствии с установленными законодательством процедурами я готов ответить на вопросы НАБУ ко мне", – подчеркнул Бахматюк.

По его словам, НБУ подтвердил, Фонд гарантирования проверил, а экспертизы доказали, что вся сумма рефинансирования 1,2 млрд грн была под контролем НБУ выдана 80 тысячам вкладчиков банка.

Бизнесмен также указал, что за время расследования дела НАБУ лишь раз в прошлом году допросил менеджеров банка и бывшего первого замглавы НБУ Александра Писарука.

Как сообщалось, НАБУ подозревает экс-бенефициарного собственника ВиЭйБи Банка Бахматюка якобы в сговоре с Писаруком для выведения в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявляло в розыск по делу ВиЭйБи Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Однако затем Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях. Всем остальным подозреваемым по этому делу избрана мера пресечения в виде залога.

Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы дела по экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков. В свою очередь НАБУ назвало такие действия Офиса генпрокурора попыткой саботажа дела.