Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с освобожденным из Ирака украинскими гражданами Евгением Фоменковым и Александром Санпитером заявила, что обеспечит контроль за получением ими необходимой помощи.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи в Киеве омбудсмен заверила Фоменкова и Санпитера, что обеспечит парламентский контроль за соблюдением их прав и свобод, получением ими необходимой помощи. Освобожденные граждане, в частности, попросили об обеспечении им медицинского обследования.
"Украина благодарит почетного консула Ирака Шакера Фархана Али и официальных лиц городов Сулеймания, Эрбиль, Багдад, правительство Республики Ирак за огромный вклад в дело освобождения украинских граждан из плена", - говорится в сообщении.
В Офисе президента отметили, что президент Украины Владимир Зеленский лично координировал процесс освобождения украинских граждан. Также Зеленский подчеркнул, что государство помнит об украинцах, которых незаконно удерживают в других странах.
"Мы будем бороться за каждого гражданина, который попал в беду. Поскольку для нас человек - это высшая ценность", - подчеркнул президент.
В июле 2017 года Евгения Фоменкова и Александра Санпитера захватили неизвестные и удерживали в заложниках в одном из отдаленных районов Ирака. В начале декабря 2020 года их освободили.