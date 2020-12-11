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19:14 11.12.2020

Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен

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Государство поможет освобожденным из Ирака гражданам Украины – омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с освобожденным из Ирака украинскими гражданами Евгением Фоменковым и Александром Санпитером заявила, что обеспечит контроль за получением ими необходимой помощи.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи в Киеве омбудсмен заверила Фоменкова и Санпитера, что обеспечит парламентский контроль за соблюдением их прав и свобод, получением ими необходимой помощи. Освобожденные граждане, в частности, попросили об обеспечении им медицинского обследования.

"Украина благодарит почетного консула Ирака Шакера Фархана Али и официальных лиц городов Сулеймания, Эрбиль, Багдад, правительство Республики Ирак за огромный вклад в дело освобождения украинских граждан из плена", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что президент Украины Владимир Зеленский лично координировал процесс освобождения украинских граждан. Также Зеленский подчеркнул, что государство помнит об украинцах, которых незаконно удерживают в других странах.

"Мы будем бороться за каждого гражданина, который попал в беду. Поскольку для нас человек - это высшая ценность", - подчеркнул президент.

В июле 2017 года Евгения Фоменкова и Александра Санпитера захватили неизвестные и удерживали в заложниках в одном из отдаленных районов Ирака. В начале декабря 2020 года их освободили.

Теги: #ирак #помощь #освобожденные
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