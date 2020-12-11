Вакцина производства Pfizer и Biontech может быть сертифицирована в ЕС еще до 29 декабря

Вакцина производства Pfizer и Biontech против коронавируса COVID-19 может быть сертифицирована в Евросоюзе еще до 29 декабря 2020 года, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы Европейского медицинского агентства EMA Виолета Пашова.

"Если предоставленные данные достаточно надежды, чтобы сделать вывод по поводу качества, безопасности и эффективности вакцины, то научный комитет EMA по человеческим лекарственным средствам (CHMP) завершит оценку на внеочередном заседании, которое запланировано самое позднее 29 декабря", - сказала Пашова.

По ее словам, агентство начало проверку вакцины 6 октября на основе предоставленных лабораторных данных без клинических исследований. Формальная заявка на допуск на рынок была анонсирована 1 декабря, отметила Пашова.

Как в свою очередь сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель минздрава ФРГ, решения о допуске вакцины от национального регулятора в случае вакцины от коронавируса не потребуется согласно специальной договоренности внутри ЕС; как только вакцина будет одобрена EMA ее можно будет использовать.