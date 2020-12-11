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18:32 11.12.2020

МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

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МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

Министерство образования и науки Украины поручило Институту модернизации содержания образования (ИМСО) провести экспертизу учебника "Защита Отечества" для 10-го класса на предмет наличия в нем изображения военнослужащих в военной форме российского производства.

"Сегодня в СМИ опубликовано страницу учебника "Защита Отечества" для 10-го класса заведений общего среднего образования (авт. И.М. Герасимов, К.А. Пашко, М.М. Фука, Ю.П. Щирба), изданного в 2018 году… На иллюстрации к статье о Вооруженных силах Украины в учебнике изображены военнослужащие - в экипировке и с оружием, что, по утверждению одного из анонимных Телеграм-каналов, производят в РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что этот учебник прошел конкурсный отбор. По итогам выбора учебными заведениями учебник напечатан тиражом 157944 экземпляра в 2018 году при министре образования и науки Украины Лилии Гриневич.

Минобразования обратилось за разъяснением по указанному вопросу к коллективу авторов учебника.

"Учебник "Защита Отечества. 10 класс" авторский коллектив создавал в 2017 году во время становления и развития ВСУ. Напечатан этот учебник в 2018 году. До 10 декабря 2020 года никаких замечаний к фотографии, размещенной на странице 114 (иллюстрация 24.9), не поступало. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировки бойцов ВСУ", - цитирует министерство позицию авторов учебника.

Минобразования считает, что ситуация требует детального анализа и экспертизы. Так, Институту модернизации содержания образования поручено обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку.

Теги: #учебник #минобразования #экспертиза
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