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18:26 11.12.2020

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб

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Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 11 декабря, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска три раза пренебрегли режимом прекращения огня. Так, в направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому они оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Теги: #оос #ситуация
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