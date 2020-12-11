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17:31 11.12.2020

Труханов из-за коронавируса госпитализирован в инфекционную больницу

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Труханов из-за коронавируса госпитализирован в инфекционную больницу

Мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу, 11 декабря, госпитализирован в инфекционную больницу из-за COVID-19.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал мэр Одессы на своей странице в Facebook.

Он также призвал жителей носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!", - добавил он.

Как сообщалось, 9 декабря Труханов на своей странице в Facebook сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.

Теги: #covid_19 #труханов #госпитализация
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