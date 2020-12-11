Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для нужд ВСУ

Министерство обороны Украины по итогам 2020 года заключило договора на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины, что является наибольшим показателем за последние семь лет, сообщил министр обороны Андрей Таран.

"Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но одновременно качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины", - приводит слова Тарана пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Минобороны смогло воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и увеличить объемы закупок на четверть.

Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов ВСУ по соответствующим направлениям.