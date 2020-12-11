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16:59 11.12.2020

Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

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Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

В связи со стремительным ростом в Беларуси количества граждан, инфицированных COVID-19, консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает консульский прием с 14 по 18 декабря.

"В Республике Беларусь наблюдается стремительный рост количества граждан, инфицированных COVID-19 (ежедневно более 1900 человек). Учитывая вышеизложенное, с 14 по 18 декабря 2020 г. консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь частично приостанавливает консульский прием", - отмечается в сообщении на странице посольства Украины в Беларуси в Facebook в пятницу.

В указанный период прием будет осуществляться исключительно по вопросам чрезвычайного характера (смерти, ареста, возвращения в Украину), подчеркнули в посольстве.

 

Теги: #работа #посольство #украина #беларусь
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