Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

В связи со стремительным ростом в Беларуси количества граждан, инфицированных COVID-19, консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает консульский прием с 14 по 18 декабря.

"В Республике Беларусь наблюдается стремительный рост количества граждан, инфицированных COVID-19 (ежедневно более 1900 человек). Учитывая вышеизложенное, с 14 по 18 декабря 2020 г. консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь частично приостанавливает консульский прием", - отмечается в сообщении на странице посольства Украины в Беларуси в Facebook в пятницу.

В указанный период прием будет осуществляться исключительно по вопросам чрезвычайного характера (смерти, ареста, возвращения в Украину), подчеркнули в посольстве.