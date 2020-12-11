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16:44 11.12.2020

Швейцария из-за COVID-19 ограничивает работу магазинов и ресторанов в большинстве районов

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Швейцария из-за COVID-19 ограничивает работу магазинов и ресторанов в большинстве районов

Власти Швейцарии в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19 приняли решение сократить время работы магазинов, баров и ресторанов на большей части территории страны, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"Уровень инфицирования коронавирусом остается высоким, и он вновь растет в некоторых кантонах. Больницы почти заполнены, а медицинский персонал находится под давлением. Ситуация тревожная", - цитирует издание выдержки из правительственного заявления.

Теперь заведения смогут работать до 19:00 по местному времени. В районах, где эпидемиологическая ситуация лучше, им разрешат работать до 23:00.

Кроме этого, жителям позволено собираться в группы в составе не более пяти человек.

Эти меры вступят в силу в субботу и будут действовать до 22 января 2021 года.

The Guardian уточняет, что новые ограничения не коснутся тех швейцарских кантонов, где уровень распространения вируса ниже, чем в общем по стране, а индекс репродукции COVID-19 ниже единицы, то есть один инфицированный в среднем заражает менее одного человека.

В пятницу власти отчитались о выявленных за сутки 5 тыс. 136 случаев коронавируса и 106 летальных исходах. По данным портала Worldometers, в Швейцарии за время пандемии зарегистрировано 373 тыс. 871 случай заражения коронавирусом. 5 тыс. 867 инфицированных скончались, а 288,4 тыс. человек вылечились.

The Guardian отмечает, что на фоне эпидемии власти Швейцарии пытались балансировать между сдерживанием распространения коронавируса и ограничительными мерами, наносящими ущерб экономике. Однако на данный момент заболеваемость коронавирусом выше, чем во время его первой волны весной этого года.

Теги: #швейцария #covid_19 #ограничения
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