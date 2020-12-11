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16:12 11.12.2020

Транспортный департамент КГГА договорился о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 на 1 млн грн

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Транспортный департамент КГГА договорился о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 на 1 млн грн

Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевской городской государственной администрации договорился с ООО "Исток-Автозапчасти" о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 на 998 975 грн.

Согласно договору от 11 декабря 2020 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера Департамент транспортной инфраструктуры закупит 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 8/128 GB Dual SIM по 18 499,55 грн каждый.

Теги: #закупка #кгга #смартфоны
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