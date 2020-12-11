Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении на мобильного оператора компанию lifecell штрафа в размере 19,5 млн грн по делу в отношении коммуникации с потребителями по условиям тарификации звонков.

Согласно сообщению оператора в пятницу, сумма, которую lifecell должен был уплатить в случае проигрыша в суде, составляла 40 млн грн. Теперь эти средства будут инвестированы в развертывание 4G-сети в Украине.

"lifecell всегда открыт к диалогу и ответственно относится ко всем объективным замечаниям и рекомендациям АМКУ. К сожалению, предыдущий состав комитета под руководством Юрия Терентьева в 2017 году был больше заинтересован во взыскании штрафа, чем в конструктивном диалоге с бизнесом относительно разрешения ситуации и обеспечения конкурентных условий на рынке. Как следствие, при расследовании дела был допущен ряд нарушений и манипуляций, которым дал объективную оценку апелляционный суд. В результате бизнес вместо того, чтобы инвестировать в улучшение связи, был вынужден потратить много времени, чтобы доказать ошибки отдельных должностных лиц комитета о наложении штрафа", - сказал руководитель юридического департамента lifecell Андрей Осипов, который цитируется в сообщении.

Как сообщалось, АМКУ в 2011 году открыл дело в отношении lifecell за распространение информации, вводящей в заблуждение в части информирования о тарификации голосовых услуг в четырех тарифных планах. В 2015 году рассмотрение этого дела было возобновлено, в 2017 году АМКУ оштрафовал lifecell на 19,5 млн грн за некорректное информирование о тарификации.

lifecell не согласился с таким решением регулятора и обжаловал его в установленном порядке. В 2017 году оператор обратился в суд по вышеуказанному решению АМКУ, однако в 2020 году Хозяйственный суд отказал ему в удовлетворении иска.

Оспаривая решение суда первой инстанции, lifecell отмечал, что Хозсуд не принял во внимание приведенные оператором факты, подтверждающие нарушение АМКУ установленной законодательством процедуры получения доказательств.

lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году, выручка выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, показатель EBITDA - на 17,4%, до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1% - до 8,9 млн.