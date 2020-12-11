Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по "перезагрузке" Конституционного суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование – это вмешательство в роль судебной власти и подрыв принципа разделения властей, считает депутат Европейского парламента Чарльз Геренс (Charles Goerens).

"Уменьшение полномочий судей или их увольнение по политическим или идеологическим мотивам представляет собой явное вмешательство в роль судебной власти и как таковое подрывает принцип разделения властей. Следовательно, такое развитие событий неприемлемо для любого государства, считающего себя демократическим. В демократическом государстве вообще нельзя мириться с неконституционными шагами", - сказал евродепутат в комментарии изданию "Капитал", говоря о ситуации, сложившейся после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Геренс признает, что Европейский Союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества. В то же время он обещает, что после решения внутренних проблем, ЕС сможет оказать стране содействие в проведении реформ, в том числе реформы судебной системы, которая, по его мнению, должна проводиться под контролем общества и профессионалов в сфере права.

"Совершенно очевидно, что представители общественности и профессиональные юристы должны активно участвовать в проведении реформ, консультировать политиков при принятии решений. Несмотря на то, что окончательные решения всегда будут носить политический характер, вклад гражданского общества и юридических экспертов очень важен при проведении конституционной и судебной реформы", - отметил депутат Европарламента.

Как сообщалось, 27 октября КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КС, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.