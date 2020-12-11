Состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе - горсовет

Состояние городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", ухудшилось, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Не работают обе почки. Он на гемодиализе. Прогнозов врачи по поводу работы почек не дают", - сказал Сидоренко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе будет ясно, повлияет ли это на дату возвращения", - добавил он.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета. "До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал он.

7 декабря друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс сообщил, что городской голова планирует вернуться в Харьков 30 декабря.