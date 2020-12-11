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13:59 11.12.2020

Минобразования представило платформу для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн"

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Минобразования представило платформу для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн"

Министерство образования и науки представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн".

Отмечается, что "Всеукраинская школа онлайн" является интернет-платформой для учителей и учеников, которая включает 18 предметов для 5-11 классов. Она предусматривает видеоуроки, тесты, материалы для самоподготовки.

Цель платформы - обеспечить равный доступ к качественному школьному образованию всех учеников 5-11 классов.

На данный момент на платформе уже есть около 200 уроков, каждую неделю будет подгружаться около 100 новых уроков. Общее количество составит около 800 уроков. Функционал для учителей появится на платформе в январе.

По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, актуальность создания национальной образовательной платформы обусловлена не только вызовами, связанными с распространением COVID-19, но и является стратегической необходимостью обеспечения устойчивости и качества учебного процесса и равного доступа к знаниям для всех учеников Украины независимо от места проживания и имеющихся ресурсов.

Директор Украинского института развития образования Вадим Карандий отметил, что платформа не будет обязательной для школ.

Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua

Теги: #школа #онлайн #платформа
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