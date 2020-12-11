Киевские школы после зимних каникул начнут обучение в дистанционном режиме – Кличко

После зимних каникул, в период локдауна, который планируется в январе, школьники будут учиться в дистанционном режиме, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Учреждения профессионально-технического образования начнут зимние каникулы позже – с 31 декабря до 15 января. Второй семестр они также начнут в дистанционном формате – с 18 по 24 января.

"В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме", - добавил Кличко.