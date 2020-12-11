События

13:25 11.12.2020

На границе с РФ найден обгоревший УАЗ, в котором перевозили контрабандную икру

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На границе с РФ найден обгоревший УАЗ, в котором перевозили контрабандную икру

Пограничники обнаружили обгоревший грузопассажирский автомобиль УАЗ, который пытался въехать в Украину в Харьковской области со стороны РФ, но не смог преодолеть противоконтрабандный ров.

"Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры... Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Людей в автомобиле или рядом с ним не было.

По информации пограничников, следы микроавтобуса свидетельствовали о том, что он ехал со стороны РФ. Представители пограничной службы ФСБ РФ признали, что УАЗ двигался с их стороны.

Теги: #рф #икра #контрабанда
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