В Киеве установлен рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19 за сутки

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1880 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За минувшие сутки обнаружили еще в 1880 инфицированных. 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317 ", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Среди заболевших 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 64 девочки от 16 дней до 17 лет и 73 мальчика от одного месяца до 17 лет. Также среди заболевших 61 медик.

В больницы столицы госпитализированы 104 пациента, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

При этом в Киеве было зафиксировано самое большое количество выздоровевших за сутки с начала пандемии – 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 494, Днепровском – 284, Оболонском районе – 159 случаев.

"В столице в последние дни увеличилось и количество выявленных больных, и тех, которые нуждаются в госпитализации. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1915 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 48%", - отметил Кличко.