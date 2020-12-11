События

12:43 11.12.2020

Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

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Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил "Интерфаксу" российский режиссёр документального кино, продюсер Виталий Манский.

"Официальное заявление будет делать дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее. Но я могу сообщить, что в 01:20 ночи он скончался от осложнения COVID-19 в Латвии в больнице, где он находился", - сказал Манский.

Он уточнил, что 59-летний режиссер с 5 декабря перестал выходить на связь. "Сутки назад я подключился к этой истории, чтобы как-то его транспортировать в другую страну, но не успели", - добавил он.

Ким Ки Дук обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля (фильм "Пьета"), лауреат четырёх наград международного фестиваля в Локарно, обладатель четырёх наград Венецианского международного кинофестиваля, лауреат Берлинале "Серебряный медведь", обладатель трёх наград международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Теги: #коронавирус #смерть #режиссер
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