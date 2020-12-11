Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины в выходные

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять теплый и влажный воздух с Балкан, сообщил Укргидрометцентр.

Небольшой дождь и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица; лишь ночью в северных, днем в большинстве южных областей без осадков.

Температура в большинстве южных областей и в Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на субботу ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 декабря самая высокая температура днем была 9,5 в 1965г., самая низкая ночью -22,6 в 1927г.

В воскресенье, 13 декабря, в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки, кое-где гололед; в северных и центральных областях на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму и на юге Одесской области до 14°.

В Киеве в воскресенье мокрый снег и дождь, ночью гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.