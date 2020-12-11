Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в 125-м пленарном заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), которое проходит в онлайн-режиме в пятницу.

"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Албании Илир Мета и президент Украины Владимир Зеленский", - сообщается на сайте Венецианской комиссии.

Как отмечается в сообщении, на заседании планируется одобрить следующие ранее выпущенные срочные заключения по полномочиям членов конституционных органов Молдовы, переносу выборов по мотивам конституционной реформы в Кыргызстане, проекту новой Конституции Болгарии.

Также планируется одобрить два заключения о законодательной ситуации касательно антикоррупционных механизмов и реформы Конституционного суда Украины (КС), последовавших после постановления КС №13-р/2020 от 27 октября.