Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

"Укрзализныця" преодолела последствия непогоды, за 10 декабря зафиксировано опоздание только двух поездов дальнего следования.

"Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируема. "Укрзализныця" призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Пассажирам рекомендуют также принимать во внимание прогноз погоды при планировании путешествий и организации трансфера до вокзала.

В результате обледенения токоприемников во многих регионах Украины 10 декабря с опозданием курсировали два поезда дальнего следования и три электрички. Так, были зафиксированы задержки движения поездов №88 Ковель - Новоалексеевка и №86 Львов - Новоалексеевка, а также электричек №6503 Коростень - Шепетовка, №6242 Фастов - Мироновка и №6037 Киев - Фастов. В среднем задержки составили до полутора часов.

В целом для борьбы с непогодой в зимних условиях "Укрзализныця" подготовила почти 200 снегоочистителей и специализированных машин. Почти 11 тыс. стрелочных переводов оборудовано пневмообдувкой, более 2,4 тыс. переводов - системами электрообогрева.