События

12:16 11.12.2020

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

1 мин читать
Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

"Укрзализныця" преодолела последствия непогоды, за 10 декабря зафиксировано опоздание только двух поездов дальнего следования.

"Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируема. "Укрзализныця" призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Пассажирам рекомендуют также принимать во внимание прогноз погоды при планировании путешествий и организации трансфера до вокзала.

В результате обледенения токоприемников во многих регионах Украины 10 декабря с опозданием курсировали два поезда дальнего следования и три электрички. Так, были зафиксированы задержки движения поездов №88 Ковель - Новоалексеевка и №86 Львов - Новоалексеевка, а также электричек №6503 Коростень - Шепетовка, №6242 Фастов - Мироновка и №6037 Киев - Фастов. В среднем задержки составили до полутора часов.

В целом для борьбы с непогодой в зимних условиях "Укрзализныця" подготовила почти 200 снегоочистителей и специализированных машин. Почти 11 тыс. стрелочных переводов оборудовано пневмообдувкой, более 2,4 тыс. переводов - системами электрообогрева.

Теги: #укрзализныця #движение #поезда
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 11.12.2020
Минздрав разработал постановление о закупке оборудования для медучреждений "УЗ" для лечения COVID-19

Минздрав разработал постановление о закупке оборудования для медучреждений "УЗ" для лечения COVID-19

11:04 10.12.2020
"Укрзализныця" в 2021г планирует увеличить тарифы на пассперевозки, увеличить чистую прибыль до 3,5 млрд грн

"Укрзализныця" в 2021г планирует увеличить тарифы на пассперевозки, увеличить чистую прибыль до 3,5 млрд грн

11:18 09.12.2020
"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Николаев-Рахов к новогодним праздникам

"Укрзализныця" возобновляет движение поезда Николаев-Рахов к новогодним праздникам

08:44 04.12.2020
На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

17:41 03.12.2020
Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

16:41 01.12.2020
ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

16:16 27.11.2020
"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

16:02 27.11.2020
"Укрзализныця" договорилась с DHL совместно организовывать контейнерные поезда, создаст логистический центр для ее грузов в Киеве

"Укрзализныця" договорилась с DHL совместно организовывать контейнерные поезда, создаст логистический центр для ее грузов в Киеве

17:45 26.11.2020
"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

12:34 26.11.2020
"Укрзализныця" хочет перевести на ж/д 50% туристов, путешествующих по Украине

"Укрзализныця" хочет перевести на ж/д 50% туристов, путешествующих по Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

В Украине за сутки зафиксировали 13514 случаев инфицирования Covid-19

Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КС с рекомендациями

В суде по избранию меры пресечения Януковичу по "делу Майдана" снова перерыв, судье заявлен отвод

ПОСЛЕДНЕЕ

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины в выходные

Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Бывший и.о. главы ГФС Гутенко подозревается в превышении власти и служебных полномочий

Нацполиция получила 30 новых машин-техстанций за 60 млн грн в рамках госпрограммы безопасности движения

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет

Количество заболевших COVID-19 в статистике могло сократиться из-за уменьшения ПЦР-тестов в конце ноября – KSE

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

В Киеве общественный транспорт работает с отклонениями от графика

Более 200 млрд масок поставил Китай странам мира за время пандемии COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА