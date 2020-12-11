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12:03 11.12.2020

Бывший и.о. главы ГФС Гутенко подозревается в превышении власти и служебных полномочий

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Бывший и.о. главы ГФС Гутенко подозревается в превышении власти и служебных полномочий

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Досудебное расследование установило, что на данный момент экс-руководитель ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти", - сообщила пресс-служба ГБР.

В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тыс. грн.

Бывшему и.о. руководителя ГФС сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, и.о. руководителя ГФС сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об и.о. главы ГФС в 2019-2020 гг. Денисе Гутенко.

Теги: #гбр #экс_глава #подозрение #гфс
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