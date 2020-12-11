На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда, провели на пункте пропуска "Лужанка" углубленную проверку микроавтобуса SEAT, в котором находился иностранный дипломат, а также контрабандная партия сигарет.

"Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По итогам проведенного осмотра, проведенного с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля были обнаружены сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".

Позже в Госпогранслужбе уточнили, что злоумышленник пытался переместить через государственную границу 11,5 тыс. пачек сигарет.

В СМИ появилась информация, что контрабандиста исключили из партии, инициировано немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

"Микроавтобус "SEAT" стоимостью почти полмиллиона гривень у бывшего дипломата изъят до решения суда. В Государственную фискальную службу направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)", - говорится в сообщении.