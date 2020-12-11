Аэропорты "Борисполь" и "Киев" начали восстанавливать штатную работу после гололеда

Международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" им. Сикорского начали восстанавливать штатную работу после сильного оледенения вечером 10 декабря, когда ряд авиарейсов не смогли приземлиться и вернулись в точки вылета.

"Авиакомпания Wizz Air отменила свой утренний рейс в Меммингем, "Мотор Сич" сейчас должны взлетать в Запорожье. Вылет Wizz Air в 11:00 в Дортмунд пока по расписанию", - отметила пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Онлайн-табло "Борисполя" не показывает отмененных рейсов в расписании на пятницу.

Ранее пресс-служба аэропорта "Борисполь" в Facebook сообщила, что в связи со сложными погодными условиями 10 декабря некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета.

В "Жулянах" ("Киев" им. Сикорского) 10 декабря не смог приземлиться рейс Wizz Air из Вильнюса, а рейс Wizz Air в Дортмунд и рейс "Мотор Сич" в Запорожье отменили из-за невозможности осуществить взлет.