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10:06 11.12.2020

В Киеве общественный транспорт работает с отклонениями от графика

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В Киеве общественный транспорт работает с отклонениями от графика

Оперативное положение введено с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта в Киеве в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщается в Телеграм-канале коммунального предприятия "Киевпастранс", весь транспорт курсирует с отклонением от графика движения, а движение на трамвайных маршрутах №№3 (Борщаговский скоростной трамвай), 14 и 15 задерживается по техническим причинам.

"Задерживается движение трамваев №14, 15 на пл.Лукьяновская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия. Задерживается движение трамваев №3 на ст."Ромена Роллана" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", - говорится в сообщении.

С 10 декабря в Киеве гололед, на дорогах гололедица.

Теги: #киев #гололед #транспорт
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