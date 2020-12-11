События

08:35 11.12.2020

В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта

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В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта

В Киеве из-за сложных погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, сообщает "Киевпастранс".

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - сказано в сообщении в телеграм канале.

Кроме того, из-за непогоды в столице приостановил работу городской фуникулер.

Теги: #киев #непогода #украина #транспорт
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