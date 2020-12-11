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08:31 11.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 69,59 млн, жертв вируса -1,58 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 69,59 млн, жертв вируса -1,58 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 пятницы 69 млн 592 тыс. 554 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 581 тыс. 856, выздоровели более 44,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 млн 611 тыс. 14 инфицированных COVID-19 и 291 тыс. 141 летальный исход, излечились более 5,9 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число заразившихся выросло за истекшие стуки до 9 млн 796 тыс. 744, число скончавшихся - до 142 тыс. 185, поправились более 9,29 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 781 тыс. 799 заболевших, умерли 179 тыс. 765 больных, вылечились более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 203,8. В США на 1 млн жителей скончались 903 человека, Индии - 103, Бразилии - 843.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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