Российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в "Фейсбук" в пятницу утром.

Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку Водяноого и Лебединского противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - информируют в штабе.

Вместе с тем, в пресс-центре добавили, что с начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.