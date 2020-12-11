Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) состоянием на утро пятницы обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в 3 областях, а именно: Киевская - 79, Житомирская - 58, Черновицкая – 36", - говорится в сообщении.