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06:37 11.12.2020

Более 100 конгрессменов США поддержали иск по поводу результатов президентских выборов

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Группа из 106 членов Палаты представителей Конгресса США от республиканцев направили в Верховный суд консультативное заключение, в котором выражают поддержу иску, нацеленному на пересмотр результатов президентских выборов в ряде ключевых штатов.

"В этом заключении мы, члены Конгресса, констатируем, что нарушения конституции на президентских выборах 2020 года могут вызывать сомнения по поводу точности результатов голосования. Также есть основания сомневаться в честности американской системы проведения выборов", - говорится в документе, выдержки из которого приводят СМИ США.

Конгрессмены подчёркивают, что такие опасения разделяют миллионы их избирателей.

Днём ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.

Теги: #сша #иск #выборы #республиканцы
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