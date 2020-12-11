События

05:36 11.12.2020

В Харькове правоохранители задержали рецидивиста за разбой и изнасилование пенсионерки

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В Харькове правоохранители задержали рецидивиста за разбой и изнасилование пенсионерки

Харьковские правоохранители задержали 31-летнего рецидивиста, который изнасиловал и обокрал пенсионерку, ему сообщили о подозрении, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Утром 9 декабря 72-летняя женщина шла на работу мимо жилых домов. К ней подошел 31-летний мужчина, ударил по голове, затащил в подвал жилого дома, изнасиловал и завладел ее личными вещами, нанеся при этом значительных телесных повреждений в лицо. Им оказался ранее судимый мужчина, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленного убийства, разбоя и изнасилования", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества

Теги: #разбой #харьков #задержание #украина #рецидивист
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