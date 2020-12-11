События

04:36 11.12.2020

SpaceX в пятницу запустит на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7

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Компания SpaceX в пятницу планирует запустить на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить во временное окно с 11:20 до 13:20 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 компании SiriusXM, масса которого достигает семи тонн, является обеспечение радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться уже в седьмой раз для запуска, должна совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Теги: #сша #спутник #запуск #spacex
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