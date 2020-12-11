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03:36 11.12.2020

Кабмин и ВКУ подписали Меморандум о сотрудничестве

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Кабмин и ВКУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Кабинет министров Украины и Всемирный конгресс украинцев подписали Меморандум о сотрудничестве. Соответствующие договоренности премьер-министр Денис Шмыгаль и президент ВКУ Павел Грод заключили во время онлайн-встречи 10 декабря, сообщает сайт правительственного портала.

"Чрезвычайно важная слаженная и скоординированная работа украинских общин за рубежом. Хочу подчеркнуть важность продолжения совместной работы по отстаиванию интересов Украины в мире", - отметил Шмыгаль.

В соответствии с Меморандумом, стороны договорились развивать и поддерживать сотрудничество, в частности, в вопросах развития торгово-экономических отношений Украины с другими государствами, привлечения инвестиций в украинскую экономику, восстановления территориальной целостности Украины, развития гражданского общества в Украине, развития украинской общественной жизни в диаспоре и тому подобное.

"Заключение и дальнейшая реализация положений Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Всемирным Конгрессом Украинцев будет способствовать усилению взаимодействия Украинского государства с зарубежными украинцами, защите прав и интересов украинцев за рубежом, популяризации Украины в мире", - подчеркнул премьер.

Как сообщили в пресс-службе, во время встречи Шмыгаль и представители ВКУ обсудили внешнеполитические приоритеты Украины, актуальные вызовы, а также ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

Со своей стороны Шмыгаль отметил, что для правительства приоритетами сотрудничества среди прочего являются привлечение иностранных инвестиций в Украину и продвижение украинского экспорта, содействие расширению торговых возможностей Украины в мире, привлечение влияния украинской диаспоры для получения Украиной помощи в рамках борьбы с пандемией COVID-19, поддержка украинского образования за рубежом и популяризация украинского языка.

"Поддержка, оказываемая Всемирным Конгрессом Украинцев, является надежной основой для развития демократического общества и позволяет укреплять политические и экономические связи с другими странами", - отметил глава правительства.

Как отметил премьер, правительство настроено к постоянному сотрудничеству и использованию всех возможностей для продвижения Украины в мире и построения успешного государства.

Теги: #вку #меморандум #украина #кабмин
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