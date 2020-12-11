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01:19 11.12.2020

В Украине могут ввести карантин раньше 8 января при ухудшении ситуации с Covid-19, предположил Радуцкий

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В Украине могут ввести карантин раньше 8 января при ухудшении ситуации с Covid-19, предположил Радуцкий

В Украине могут ввести усиленные ограничения раньше 8 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет тем пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого не денемся", - сказал Радуцкий в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь пройдет с показателями в пределах 16 тыс. случаев коронавируса в сутки.

Радуцкий также отметил, что Кабинет министров сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до его введения.

Теги: #введение #карантин #украина #сроки
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