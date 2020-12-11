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01:10 11.12.2020

Радуцкий назвал категории граждан, которых первыми вакцируют от Covid-19

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Радуцкий назвал категории граждан, которых первыми вакцируют от Covid-19

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал, кого первыми будут бесплатно вакцинировать от коронавируса в Украине.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал Радуцкий в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, 4 млн украинцы уже могут провакцинироваться бесплатно по COVAX.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что среди правоохранителей в целом коронавирусом заболели 25 тыс. человек, из них 78 человек умерли.

Теги: #вакцинации #коронавирус #украина #минздрав
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