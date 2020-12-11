События

00:21 11.12.2020

Украина находится в приоритете USAID в отношении вакцинации населения от COVID-19

1 мин читать
Украина находится в приоритете USAID в отношении вакцинации населения от COVID-19

Украина находится в приоритете USAID (Агентство США по международному развитию) в отношении проведения вакцинации населения от COVID-19, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Как сообщается, посол Украины в США Владимир Ельченко в ходе видеоконференции с помощником администратора USAID (Агентство США по международному развитию) по вопросам Европы и Евразии Броком Бирманом и его старшим заместителем Марго Эллис обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создания в стране подходящей для этого инфраструктуры.

Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID.

Также стороны договорились о дальнейшей координации усилий, направленной на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.

Теги: #сша #украина #вакцинация #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:19 11.12.2020
В Украине могут ввести карантин раньше 8 января при ухудшении ситуации с Covid-19, предположил Радуцкий

В Украине могут ввести карантин раньше 8 января при ухудшении ситуации с Covid-19, предположил Радуцкий

01:10 11.12.2020
Радуцкий назвал категории граждан, которых первыми вакцируют от Covid-19

Радуцкий назвал категории граждан, которых первыми вакцируют от Covid-19

23:11 10.12.2020
Порошенко: Зверобой планирует баллотироваться от "Евросолидарности" на довыборах в Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине

Порошенко: Зверобой планирует баллотироваться от "Евросолидарности" на довыборах в Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине

22:45 10.12.2020
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко остается под стражей до 2 февраля 2021 года

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко остается под стражей до 2 февраля 2021 года

22:24 10.12.2020
Блок Кернеса на выборах секретаря Харьковского облсовета поддержит кандидата от Слуги народа

Блок Кернеса на выборах секретаря Харьковского облсовета поддержит кандидата от Слуги народа

21:48 10.12.2020
Военные США на Ближнем Востоке усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана

Военные США на Ближнем Востоке усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана

21:10 10.12.2020
В суде по избранию меры пресечения Януковичу по "делу Майдана" снова перерыв, судье заявлен отвод

В суде по избранию меры пресечения Януковичу по "делу Майдана" снова перерыв, судье заявлен отвод

19:03 10.12.2020
В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

18:53 10.12.2020
США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

17:29 10.12.2020
Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КС с рекомендациями

В суде по избранию меры пресечения Януковичу по "делу Майдана" снова перерыв, судье заявлен отвод

Евросовет принял политическое решение о продлении экономических санкций против РФ

АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

ПОСЛЕДНЕЕ

Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КС с рекомендациями

В суде по избранию меры пресечения Януковичу по "делу Майдана" снова перерыв, судье заявлен отвод

Евросовет принял политическое решение о продлении экономических санкций против РФ

Регионы использовали 67% средств на обновление пищеблоков в школах в 2020 году – Минобразования Украины

В Харькове неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на балкон в многоэтажке, никто не пострадал

Португальская сторона решила выплатить компенсации вдове и детям украинца Гоменюка, убитого в аэропорту Лиссабона – Кулеба

АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

Волынский облсовет выразил недоверие главе ОГА Погуляйко

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА