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22:45 10.12.2020

Подозреваемій в убийстве Шеремета Антоненко остается под стражей до 2 февраля 2021 года

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Подозреваемій в убийстве Шеремета Антоненко остается под стражей до 2 февраля 2021 года

Шевченковский районный суд Киева продлил обвиняемому в гибели журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко меры пресечения в виде заключения под стражей до 7 февраля 2021 года, сообщает сообщество "Free Riff" в "Фейсбук".

"Заседание в Шевченковском суде Киева закончилось. Оставили Андрея Антоненко под стражей до 07.02.2021.", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

 

Теги: #подозреваемый #шеремет #дело #украина
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