В суде по избранию меры пресечения Януковичу по "делу Майдана" снова перерыв, судье заявлен отвод

Печерский районный суд Киева в четверг, 10 декабря, продолжал заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в "деле Майдана", решение по сути так и не принято, заявлялась серия ходатайств.

На заседание в четверг защитники Януковича по договору не явились, его интересы представляет бесплатный адвокат, назначенный постановлением суда накануне ночью.

После трехчасового перерыва в заседании, предоставленного для ознакомления государственного защитника с материалами, адвокат заявил серию ходатайств о переносе заседания, которые не были удовлетворены судом: для ознакомления с материалами дела, которое составляет 33 тома, для реализации права на отдых, для свидания с клиентом в РФ для согласования правовой позиции, для определения ситуации с адвокатами договору, которые не явились на заседание.

После того как суд не удовлетворил ни одно из ходатайств о перерыве в слушании дела, бесплатный защитник Януковича заявил ходатайство об отводе следственного судьи.

Для решения вопроса об отводе суд огласил перерыв, о дате и времени заседания стороны будут уведомлены.

Трансляция судебного заседания велась на ютуб-канале "Судова влада".

Ранее в среду суд весь день рассматривал ходатайства участников процесса, так и не приступив к ходатайству по сути. После трехчасового перерыва на заседание, которое продолжилось в ночь на четверг, защита Януковича не явилась, после чего суд вынес постановление о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката и переносе слушания на 12 часов четверга.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.