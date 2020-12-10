Регионы использовали 67% средств на обновление пищеблоков в школах в 2020 году – Минобразования Украины

По состоянию на 1 декабря регионы использовали 67% финансирования на обновление пищеблоков в школах и продолжают реализовывать меры по улучшению организации школьного питания, заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет на онлайн-совещании по вопросам реформирования системы школьного питания 10 декабря.

"Как сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, всего в 2020 году из государственного бюджета было направлено 400 млн грн на ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования. Для рассмотрения предложений областных, Киевской городской государственных администраций министерство создало комиссию, на основании решения которого были утверждены соответствующие приказы МОН. Согласно им, средства направлены на ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) 1809 заведений общего среднего образования", - сообщает пресс-служба Минобразования.

По информации Министерства финансов, по состоянию на 1 декабря регионы использовали 67,2% средств субвенции и 66,5% средству, предусмотренных на условиях софинансирования из местных бюджетов. Всего объем софинансирования за счет местных бюджетов составляет 96 млн 23,4 тыс. грн.

Наибольшая эффективность освоения средств наблюдается в Тернопольской области (97%), Сумской области (88,4%), Хмельницкой (86,6%), Черниговской области (83,9%), а также в Киеве (82,7%).

"Области продолжают паспортизацию пищеблоков школьных столовых, внедряют в учебных заведениях необходимые процедуры для контроля качества питания в школах. Проводится информационно-разъяснительная работа, в частности по вопросам предотвращения пищевых отравлений. Относительно требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов проводятся совещания, семинары, тренинги, обучение ответственных за организацию питания в учебных заведениях работников", - отметил Шкарлет.

Кроме того, в начале нового учебного года в условиях карантина принимались дополнительные меры по организации безопасного питания в учебных заведениях.