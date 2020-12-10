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20:07 10.12.2020

Португальская сторона решила выплатить компенсации вдове и детям украинца Гоменюка, убитого в аэропорту Лиссабона – Кулеба

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Португальская сторона решила выплатить компенсации вдове и детям украинца Гоменюка, убитого в аэропорту Лиссабона – Кулеба

Правительство Португалии приняло решение о выплате компенсации родственникам убитого в этой стране гражданина Украины Игоря Гоменюка, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решил выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

По информации СМИ, Гоменюк скончался в марте 2020 года в изоляторе аэропорта Лиссабона после избиения сотрудниками Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы). В Португалию он прибыл авиарейсом из Турции, однако ему по неизвестной причине было отказано во въезде в страну и он потребовал объяснений, после чего на него надели наручники и избили. У Гомеюка случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован, однако после этого возвращен в изолятор аэропорта Лиссабона, где он был избит повторно в комнате без камер видеонаблюдения, после чего скончался.

МИД Украины призвал португальские власти к объективному и непредвзятому расследованию дела погибшего украинца.

Председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в комментарии Радио Свобода рассказал, что убийство украинца вызвало резонанс в португальском обществе, поскольку оказалось, что случаи насилия к задержанным иностранцам были не единичными.

В сентябре прокуратура заявила, что к избиению Гоменюка причастны трое сотрудников миграционной службы, им предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.

В среду, 9 декабря, подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. Другой реакцией МВД Португалии на событие стала реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий.

"И все же многие политики и общественных лидеров в Португалии настаивают на ответственности и министра внутренних дел Эдуарду Кабрита. Наиболее широкий тезис, который звучит в общественных дискуссиях, что за девять месяцев после убийства украинца никто из представителей правительства Португалии не позвонил семье Игоря Гоменюка и не извинился за содеянное", - рассказал Садоха.

 

Теги: #компенсация #португалия
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