АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Vesco Limited (Лимасол, Кипр), объединяющей глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG Investments группы "СКМ", на покупку более 50% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (ЧОК, Часов Яр Донецкой обл.).

"АМКУ предоставлено разрешение на заявленные действия и наложены обязательства, которыми обусловлено осуществление концентрации на рынках алюмосиликатных огнеупоров и огнеупорной глины Украины", – говорится в релизе ведомства в четверг вечером.

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