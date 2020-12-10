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19:28 10.12.2020

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

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Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

Руководитель государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" задержан после того, как был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $250 тыс.

"Руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в $250 тыс", - сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, дело о банкротстве упомянутой компании рассматривается в одном из хозяйственных судов. "Одобрение плана санации при условии утверждения его судом предоставило бы возможность компании-инвестору, у представителя которой требовали неправомерную выгоду, восстановить хозяйственную деятельность на территории порта", - говорится в сообщении.

Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи чиновнику, и также был задержан. Решается вопрос о сообщении как руководителю порта, так и посреднику, о подозрении и избрании им меры пресечения.

Теги: #взятка #порт #черноморск
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