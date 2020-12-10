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19:01 10.12.2020

Правительство обновило перечень сырьевых товаров для контроля по принципу "вытянутой руки"

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Правительство обновило перечень сырьевых товаров для контроля по принципу "вытянутой руки"

Кабинет министров утвердил новый перечень сырьевых товаров для установления соответствия условий контролированных операций (КО) принципу "вытянутой руки", свидетельствует правительственное постановление от 9 декабря 2020 года.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, прежний перечень товаров, имеющих биржевую котировку, и мировых товарных бирж для контроля по этому принципу утратил актуальность из-за вступления в силу налогового закона №466-IX.

Постановление отменяет действие старого перечня.

Согласно документу, новый перечень вступает в силу с 2021 года. В нем, в частности, правительство указало рыбу и ряд рыбных продуктов, креветки, моллюски, кофе, чай, овес, пшеницу, кукурузу, рис, соевые бобы, некоторые виды семян и масел, сахар, соки, спирт, а также глину, руды, уголь, торф, бензол, глицерин, минеральные удобрения и прочее.

Как сообщалось, с 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые совершенствуют налоговый контроль трансфертного ценообразования путем введения специального понятия "принцип вытянутой руки". Для осуществления налогового контроля по трансфертному ценообразованию (ТЦО) предусматривается использование средней цены ряда товаров, сложившуюся на товарной бирже за декаду, предшествующую проведению контролируемой операции. Подписанный в мае президентом налоговый закон №466-IX вносит, среди прочего, изменения в правила ТЦО. Они вступают в силу с 2021 года.

Теги: #кабмин
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