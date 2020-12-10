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19:05 10.12.2020

В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

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В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

Новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, разработанный Министерством здравоохранения Украины, вступает в силу с 1 января 2021 года, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Санитарный регламент предусматривает следующее:

- ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

- все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры;

- запрет аренды помещений школ не под образовательные потребности;

- установлены требования к благоустройству территории школ;

- разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет; если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;

- диагональ используемых в школах мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов, при использовании ноутбуков – не менее 14 дюймов, при этом устройство должно иметь клавиатуру и мышь;

- для профилактики нарушений осанки не менее 2 раза в год ученики должны пересаживаться в другие ряды;

- учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;

- в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы: до сих пор каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет.

Среди прочего, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг. Также требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

"Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовых блюд, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям ВОЗ", – рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, в санитарном регламенте определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах: чипсы, сухари, попкорн, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости. Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты. Также урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями.

Теги: #регламент #школы
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